İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in büyük başarısı

Türk asıllı Alman futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) belirlediği 2015 Rüya Takımı'nda kendilerine yer buldular.

EN İYİLER AÇIKLANDI

CIES, Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerini kapsayan değerlendirmesi sonucunda "2015 Rüya Takımı" ve "2015'in en iyi futbolcuları"nı açıkladı.

İLKAY VE MESUT KADRODA

Ocak 2015 itibaren en az 2 bin 250 dakika süre alan futbolcular baz alınarak gerçekleştirilen araştırma doğrultusunda oluşturulan yılın en iyi 11'inde, Borussia Dormund'da top koşturan İlkay Gündoğan ve Arsenal'de forma giyen Mesut Özil de kendilerine yer buldu.

EN İYİLERİ MESUT VE İLKAY

Türk asıllı Alman futbolcular İlkay ve Mesut, "2015'in en iyi futbolcuları" listesinde de mevkilerinin en iyileri seçildi. 25 yaşındaki İlkay, "en iyi defansif orta saha oyuncusu", 27 yaşındaki Mesut ise "en iyi hücuma dönük orta saha oyuncusu" unvanını elde etti.

CIES'in oluşturduğu 2015 Rüya Takımı şöyle:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Savunma: Dani Alves (Barcelona), Thiago Silva (Paris Saint Germain), Giorgio Chiellini (Juventus), Nacho Monreal (Arsenal)

Orta saha: İlkay Gündoğan (Borussia Dormund), Santi Cazorla, Mesut Özil (Arsenal), Kevin de Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona)

6 mevkiye göre belirlenen 2015'in en iyi futbolcuları şöyle:

Yılın stoperi: Thiago Silva (Paris Saint Germain)

Yılın beki: Dani Alves (Barcelona)

Yılın en iyi defansif orta saha oyuncusu: İlkay Gündoğan (Borussia Dormund)

Yılın merkezi orta saha oyuncusu: Santi Cazorla (Arsenal)

Yılın en iyi hücuma dönük orta saha oyuncusu: Mesut Özil (Arsenal)

Yılın forvet oyuncusu: Lionel Messi (Barcelona)