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İlkay Gündoğan reddetti ve yenilemedi!

İlkаy Gündoğan'ın, Dоrtmund ile 2017'de bitеcеk olan kontratını yеnilеmеyi rеddеttiği iddiа еdildi

İlkay Gündoğan reddetti ve yenilemedi!

 Türk asıllı yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın Borussia Dortmund'a yeni kontrat imzalamayacağı bilgisini gönderdiği iddia edildi.



Alman basınında çıkan habere göre; 25 yaşındaki yıldız orta saha, 2017'de bitecek olan kontratını, kendine önerilen şartlarla uzatmayacağını kulübüne iletti. Bu bildirim sonrası İlkay Gündoğan ile ilgilenen İngiliz kulüpleri Arsenal, Liverpool ve Manchester City ile birlikte İtalyan devi Juventus'un direkt olarak ilgilerini artırdığı kaydedildi.



Hem hücumda, hem savunmada yaptığı katkıyla Alman Milli takımınının da değişmez oyuncularından biri haline gelen İlkay Gündoğan, daha önce de kulübüyle kontrat problemi yaşamış ancak sözleşmesini 2017'ye kadar uzatmıştı.



Bu sezon Dortmund'un oynadığı 21 Bundesliga maçının 20'sinde forma giyen İlkay Gündoğan, takımının başarısında önemli bir pay sahibi olarak kabul ediliyor.

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İlkay Gündoğan
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