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İlkay Gündoğan Manchester City ile Anlaştı!

Başarılı genç futbolcu İlkay Gündoğan Borussia Dortmund’daki performansı nedeni ile bütün kulüplerin dikkatini çekiyor. Manchester City ise İlkay için kararlı iddialara göre transfer işlemi yarın gerçekleşecek.

İlkay Gündoğan Manchester City ile Anlaştı!

İlkay'ın babası ve menajeri İlhan Gündoğan ile Manchester City'nin yeni menajeri Pep Guardiola'nın buluşması Mart ayında kamuoyuna yansırken, görüşmeyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Kicker dergisi transferin detaylarını paylaştığı habere göre; İlkay Gündoğan, 25 milyon Euro artı bonuslarla Manchester City'ye transfer oldu. Resmi imzalar henüz atılmasa da iki kulüp de transfer şartlarında anlaşmaya vardı.

Daha önce de Mats Hummels'i Bayern Münih'e satan Borussia Dortmund, İlkay Gündoğan'la birlikte kasasına 60 milyon Euro'yu koyacak.

Sırtındaki ağrılardan dolayı 14 ay oynayamayan İlkay Gündoğan, iki yıl önce Brezilya'da düzenlenen ve Almanya'nın şampiyon olduğu 2014 FIFA Dünya Kupası'nın kadrosunda da yer alamamıştı. Bu sezon yeniden formasına kavuşan 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde antrenmanda diz kapağından sakatlandı ve ameliyat masasına yaptı. Başarılı oyuncunun Ekim ayında yeniden oynamaya başlaması bekleniyor.

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İlkay GündoğanBorussia DortmundManchester City
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