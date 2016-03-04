İlkay Gündoğan koptu gidiyor adım adım Premier Lige!

Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Borussia Dortmund ile bir senelik daha sözleşmesi bulunan İlkay, uzun zamandır Avrupa devlerinin takibi altında. İngiliz basınına göre Manchester City, Guardiola faktörüyle bir adım öne geçti.



Guardiola faktörü cezbetti

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Dortmund'un kalan bir senelik sözleşmeyi uzatma teklifini reddetti. İlkay hakkında açıklamalar yapan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, başarılı oyuncunun kararı için sabırlı olmak gerektiğini söyledi.

Juventus, Barcelona ve Arsenal gibi kulüplerin ilgisini çekmeyi başaran İlkay Gündoğan, İngiliz basınına göre Premier Lig'de Guardiola ile çalışmak istiyor. Geçtiğimiz hafta açıklamalar yapan İlkay yeni kontrat konusunda kayda değer bir gelişme olmadığını söylemişti.

Dortmund Twitter'da dalga geçmişti

Dortmund yetkilileri, geçtiğimiz ay İspanyol basınında çıkan "İlkay City'le anlaştı" haberlerini yalanlamış ve Twitter'dan alaycı bir gönderiyle "Gerçekten mi? Bundan bizim de haberimiz olması gerek, değil mi? Gerçek şu ki, bu konuda hiçbir duymadık" demişti.

Her ne kadar Dortmund bu iddiaları yalanlasa da, İlkay Guardiola ile yeni bir maceraya atılma fikrini oldukça cazip buluyor. Sakatlık sonrası eski formunu yakalamayı başaran İlkay, bu sezon Dortmund ve Almanya Milli Takımı ile 35 maça çıktı.

Borussia Dortmund da İlkay'ın ayrılmak istemesi durumunda başarılı oyuncu ile bu sezon sonu yollarını ayırmak ve bir sonraki sezon bedelsiz ayrılmasını engellemek istiyor.

Kaynak: Sporcope.com