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İlkay Gündoğan için savaş çıkacak!

Barcelona, Arsenal ve Juventus'tan sonra İngiliz devi de İlkay Gündoğdu ile ilgilenmeye başladı.

İlkay Gündoğan için savaş çıkacak!

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, gelecek sezon için İlkay Gündoğan'ı transfer listesine aldı.

Dortmund ile sözleşme yenilemeyen ve takımdan ayrılmak isteyen İlkay ile Barcelona, Arsenal ve Juventus gibi kulüpler ilgilense de Manchester City'nin bir adım önde olduğu görülüyor. Sebebi ise, İlkay'ı Guardiola ile çalışmak istemesi ve Premier Lig tutkusu.

Ayrıca Dortmund da İlkay'ı bu yaz elden çıkarmak istiyor. Çünkü bir sezon daha Alman ekibinde kalırsa 2017 yazdında bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon Dortmund formasıyla 35 maça çıkarken, 3 gol 7 de asist kaydetti.

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