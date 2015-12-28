İlk yarı en fazla kızaran takım Gaziantepspor oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Gaziantepspor, 17 haftalık periyotta 8 kırmızı kartla cezalandırılırken, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

Kırmızı siyahlılar, 2015-2016 sezonunda son yıllarda en hırçın dönemlerinden birini geçiriyor. Gaziantepspor, 17 haftalık periyotta 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 8 kırmızı kart ve 39 sarı kart gördü. Ligde en fazla kırmızı kart gören takım olan Şahinler, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlardaki kart sayısını da geçmiş oldu. Gaziantepspor, son olarak 1989-1990 sezonun ilk yarısını kırmızı kart görmeden noktalamıştı.

17 HAFTADA 7 KIRMIZI KART

Gaziantepspor, devreye 8 kırmızı kart ile ulaşırken son 5 karşılaşmadan 2'sini 10, 1'ini ise 9 kişi tamamladı. İlk kırmızı kartını ligin ilk haftasında evinde oynadığı Kasımpaşa mücadelesinde gören kırmızı-siyahlılar, 17 lig maçında 6 kırmızı kartı maçların ikinci yarılarında görürken, sadece 1 kırmızı kartı evinde oynadığı Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısında gördü.

EN ÇOK KIRMIZI KART GÖREN KAPTAN ELYASA

Gaziantepspor'da ligin ilk yarısında en çok kırmızı kart gören oyuncu Kaptan Elyasa Süme oldu. Ligde 15 kez kırmızı-siyahlı formayı terleten Türk asıllı futbolcu, 2 kırmızı kartla mücadeleden ihraç edildi. Elyasa, ligin ilk maçı olan Kasımpaşa ve 17. haftada oynanan Antalayaspor müsabakalarında takımını 10 kişi bıraktı.

Kırmızı-siyahlılarda Muhammed, Arokoyo, Chibuike, Vranjes, Marçal ve Oğuzhan da birer kez kırmızı kartla cezalı duruma düştüler. - GAZİANTEP