İlk 11'ler belli oldu! Sürprizler var...

Süper Kupada final heyecanı... Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta canlı izlenecek? Türk futbolseverler nefeslerini tuttu. Süper kupa final maçının heyecanla beklenen canlı yayın bilgileri belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupasını kazanan Galatasaray bu akşam Süper Kupa maçı için mücadele edecekler. Kritik mücadele Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta olacak? İşte maçın detayları...



Galatasaray, organizasyonun Süper Kupa adını aldığı 2006'dan bu yana kupayı en fazla kazanan takım. Beşiktaş ise Süper Kupa'yı sadece 2006'da kazandı, ancak o galibiyetini de Galatasaray karşısında aldı. Galatasaray, son dört Süper Kupa finalinde de vardı, bunların üçünü kazandı.



İŞTE İLK 11'LER!



Beşiktaş: Tolga, Beck, Marcelo, Necip, Tosic, Atiba, Tolgay, Kerim, Oğuzhan, Olcay, Cenk

Galatasaray: Muslera, Linnes, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Sneijder, Sinan, Bruma Podolski



BEŞİKTAŞ GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Galatasaray Süper Kupa mücadelesi 13 Ağustos Cumartesi saat 20:45'te başlayacak. Torku Arena'da oynanacak derbi karşılaşması ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.



