İlhan Mansız'dan Slaven Bilic itirafı

Beişiktaş'ın efsane golcüleri arasında yer alan İlhan Mansız, 4 Büyükler Salon Turnuvası maçından sonra siyah-beyazlı takım hakkında NTVSPOR'a açıklamalarda bulundu. Mansız, Bilic'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde kendisine yapılan yardımcı hocalık teklifini kabul etmediğini itiraf etti.



"EN BÜYÜK DEZAVANTAJI SAHASINDA OYNAYAMAMASI"

Beşiktaş'ın ilk yarıyı lider kapattığına dikkat çeken İlhan Mansız, siyah beyazlı takımın en büyük dezavantajının sahasında oynayamaması olduğunu vurguladı: "Sürekli Olimpiyat'ta ya da başka statlarda oynaması Beşiktaş için büyük dezavantaj ama şu ana kadar bu dezavantajı oynadıkları futbolla kapattılar. Önemli olan ilk yarıdaki performansı devam ettirerek ligin sonuna kadar sergilemeli ve şampiyonluk ipini göğüslemeleri"

"GOMEZ, ESKİ PERFORMANSINA KAVUŞTU"

"Sen Alman futbolunu çok iyi bilen biri olarak Mario Gomez'in performansını nasıl değerlendiriyorsun?" sorusuna ise eski yıldız futbolcu, "Gomez, Beşiktaş'a gelerek eski performansına kavuşmaya başladı. Sıkıntılı günler geçiriyordu." diye yanıt verdi.

"BILIC'İN YARDIMCILIĞI TEKLİFİNİ REDDETTİM"

Mansız, Beşiktaş'ta Bilic döneminde yardımcı antrenörlük teklifi geldiğini ama bunu reddettiğini de söyledi. Önder Özen döneminde bazı görüşmeler olduğunu vurgulayan İlhan Mansız "Orada da Önder Özen'e Bilic'in yardımcısı olmak istemediğimi söyledim" dedi. Mansız görüşmede, 1 yıldır kulüpte olan bir hocanın eski bir oyuncuyu monte edip ekibine ihanet etmeyeceğini dile getirdiğini de vurguladı.

"TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNÜRÜM"

İlhan Mansız Beşiktaş'ta Sportif Direktör olarak görev almak konusunda ise daha olumlu konuşarak "Sportif Direktörlük gayet cazip bir teklif ama Türkiye'de maasef sportif direktörlük Avrupa'daki gibi işlemediği için böyle bir düşüncem de yok. İleride bu tarz bir teklif gelirse değerlendirmeye alır, düşünürüm. Eğer beklentilerim çerçevesinde gelişirse göreve talip olabilirim" dedi.