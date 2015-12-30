İlhan Cavcav Ertuğrul Sağlam'dan aldığı cevapla şok oldu

Takımın başına kimi getireceği konusunda kararsız olduğunu dile getiren Cavcav,"Bakıyorum kimi alacağım. Düşünüyorum düşünüyorum isim kalmadı. Sergen var, gelen giden Mesut Bakkal diyor. Başka isim yok. Ben de bakıyorum kafamda bir isim var. Ertuğrul Sağlam'a teklif ettim, çalışmayacağını söyledi. Düşündüğüm kişi şöhret değil. Bakacağız inşallah kulübümüz için hayırlısı olur."dedi.

Son olarak futbolcuların süreçten etkilenip etkilenmediği yönünde soruyu cevaplayan Cavcav, şu cevabı verdi: "Takımda ben değilmişim gibi şöyle bir araştırdım. Yav yeter yine mi Ahmet mesela, yav bu Ahmet'le çalışmıştık. Aralarında böyle sohbet eden kardeşlerimiz var. Bu nedenle yeni bir yüze sarılmak mecburiyetindeyiz."