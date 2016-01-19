İkinci transfer dönemininde transfer şampiyonu Antalyaspor

Antalyaspor, prensipte anlaştığı Mersin İdmanyurdu'ndan Oktay Delibalta, Barcelona'nın 3. lig takımından Lionel Enguene ve Belçika Milli Takımı'nın alt kategorilerinde de forma giyen Richard Danilo Maciel Sousa Campos ile anlaşma sağladı.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Güney ekibi, Mersin İdmanyurdu forması giyen orta saha oyuncusu 30 yaşındaki Oktay Delibalta ile prensipte anlaştı.

Orta sahaya yabancı futbolcu arayışlarını sürdüren Antalyaspor, İspanya 3. Ligi'ndeki Barcelona II'de oynayan Kamerunlu ön libero 20 yaşındaki Lionel Enguene ve Belçika Milli Takımı'nın alt kategrorilerinde de forma giyen Richard Danilo Maciel Sousa Campos ile prensipte anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı kulüpte yönetim yarın Oktay Delibalta, Danilo ve Lionel Enguene ile sözleşme imzalamayı planlıyor.

Öte yandan Antalyaspor bugün Torku Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı forvet Ömer Şişmanoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. - ANTALYA