İki yıldız oyuncu birbirine girdi! Yumruk yumruğa!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un dün kupada Karşıyaka ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde yapılan antrenmanda ortalık birbirine karıştı.

Akhisar'ın iki yıldızı Hasan Kabze ve Douglao 'nun bir pozisyon sonrası yaşadığı tartışma giderek büyüdü ve iki oyuncu yumruk yumruğa birbirine girdi. Diğer oyuncular ve personelin araya girmesiyle kavga son buldu.

Tartışmanın neden çıktığı henüz bilinmezken yönetimin bu iki futbolcu ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.