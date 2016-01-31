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İki kez kızaran Atletico Madrid kaybetti!

Dün oynanan Barcelona maçında öne geçmesine rağmen gördüğü iki kırmızı kart ile şok olan Atletico Madrid karşılaşmayı 2-1 kaybetti

İki kez kızaran Atletico Madrid kaybetti!

 İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona, sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Camp Nou'da oynanan maçta Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Lionel Messi ve 38. dakikada Luis Suarez atarken, Atletico Madrid'in golü 10. dakikada Koke'den geldi. Konuk ekipte Filipe Luis 45. dakikada direkt kırmızı kart görürken, Diego Godin de 65. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ARDA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bugün 29. yaş gününü kutlayan Barcelona'nın Türk futbolcusu Arda Turan, eski takımı Atletico Madrid'e karşı ilk kez forma giydi. Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu, 67. dakikada Ivan Rakitic'in yerine oyuna dahil oldu.

Barcelona bu galibiyetle puanını 51'e yükselterek, liderliğini sürdürürken, Atletico Madrid ise 48 puanla ikinci sırada kaldı.
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