İgor Cherevchenko'dan ilginç iddia

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü İgor Cherevchenko, Rus gazetecilere Fenerbahçe ve Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Türkiye'de oynadığı karşılaşmalara da yer veren başarılı teknik adam, "Biz Türkiye'de maç kazandığımız zaman organizatörler bize 'Burada bir saat oturun, taraftarlar gidinceye kadar kutlayın. Soyunma odasından çıkmayın' dediler." diyerek çok konuşulacak bir detaya yer verdi.



"FENERBAHÇE'DE İYİ OYUNCULAR VAR"

Cherevchenko, "Yakında Fenerbahçe ile oynayacaksınız. Bu güçlü futbolculara sahip güçlü bir takım. Onların maçlarını izleyip nasıl oynadıklarını öğrendiniz mi?" sorusuna, "Türkiye'de lig yenilendi. Dünya futbolundan önemli isimler var. Rakibimize daha dikkatli bakacağız. Orada iyi futbolcular oynuyor" cevabını verdi.

"FUTBOL POLİTİKANIN DIŞINDADIR"

Fenerbahçe'den önce Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları ve taraftarların sorun yaşadığı iddiasındaki Beşiktaş maçı ile ilgili taraftar sorusuna da cevap veren Cherevchenko, "Her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum. Futbol politikanın dışındadır" demekle yetindi.

"TARAFTARLAR GİDİNCEYE KADAR KUTLAYIN"

Kendisinin de futbolcu olarak yer aldığı ve Lokomotif ile Türkiye'de bir maça çıkıp çıkmadığı sorulan Rus Teknik adam; "Bir tane vardı, 1998 yılında Kocaelispor ile. O zaman da farksızdı. Beşiktaş ile oynadığımız gergin maçlar gibi Kocaeli'de de durum aynıydı. Türkiye'de tribünlerde her zaman çok insan olur, iyi bir atmosfer var fakat biz kazandığımız zaman organizatörler bize 'Burada bir saat oturun, taraftarlar gidinceye kadar kutlayın. Soyunma odasından çıkmayın' dediler. 1 saat oturduk, kutladık. Sonra emniyetli bir şekilde çıktık stattan" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİM GERÇEKLEŞMEDİ"

Daha önce Türkiye'de bir takımda futbol oynama fırsatı bulup bulmadığı sorulan İgor Cherevchenko, "Hayır, futbolcu olarak Beşiktaş'a gitme fırsatım olmuştu ama gerçekleşmedi" cevabını verdi.

(Kaynak: sputniknews.com)