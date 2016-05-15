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İDO'dan Oynanacak Maçlar İçin Ek Seferler Düzenleniyor!

Spor Toto Süper Lig'de yarın ve bugün oynanacak maçlar için İDO ek seferler düzenliyor.

İDO'dan Oynanacak Maçlar İçin Ek Seferler Düzenleniyor!
Spor Toto Süper Lig 2015 - 2016 Hasan Doğan Sezonu'nun 33. hafta maçları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile tamamlanacak. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider bulunan Beşiktaş, konuk edeceği Osmanlıspor maçından bir puan çıkarması durumunda dahi bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Lider Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da yarın saat 19.00'da oynayacağı Osmanlıspor FK maçı için tüm hazırlıklar sürerken, İDO'nun da yarınki Beşiktaş-Osmanlıspor maçına özel olarak Bursa ile İstanbul arasında gerçekleştireceği ek deniz otobüsü seferleri koyduğu açıklandı.

İDO'nun, futbol keyfine de ortak olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son viraja girerken büyük avantaj yakalayan ve yeni stadı Vodafone Arena'daki son maçına çıkacak olan Beşiktaş, 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Osmanlıspor'la karşılaşacak. İDO, bu karşılaşma için Bursa ile İstanbul arasında ek deniz otobüsü seferi düzenleyecek." denilerek, şu ifadelere yer verildi: 

"İDO'nun Beşiktaş-Osmanlıspor karşılaşmasına özel deniz otobüsü seferi, saat 16.30'da Bursa'dan kalkacak ve yolcularını İstanbul'da Yenikapı ve Kabataş'a ulaştıracak. Dönüş seferi ise saat 23.00'te Kabataş ve saat 23.10'da Yenikapı'dan kalkışla Bursa istikametinde olacak.

İDO'nun ek seferiyle futbol keyfi ve şampiyonluk heyecanına daha fazla taraftar ortak olacak, heyecan daha da büyüyecek. İDO seferleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye www.ido.com.tr internet adresinden ulaşmak mümkün."
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