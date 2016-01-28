İdmanda Hami Mandıralı'yı çileden çıkardılar

Trabzonspor, Ziraat Türkiye kupası son 16 turunda hafta sonu oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, transfer görüşmeleri yapan M'bia, Alper ve Soner Aydoğdu antrenmanda yer almadı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hami Mandıralı yönetiminde yapılan antrenmanda, Gaziantepspor ile yapılan kupa maçında forma giyen oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından salona geçti. Antrenmana izinli olan ve transfer görüşmeleri yapan M'bia, Allper ve Soner katılmadı. Ayrıca gribal enfeksiyon geçiren Aykut ile sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Mehmet Ekici de çalışmada yer almadı.

HAMİ MANDIRALI'DAN CAVANDA'YA SERT UYARI

Gaziantepspor maçında forma giymeyen oyuncular, kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Hami Mandıralı, maç sırasında sık sık oyunu durdurarak oyuncularını uyardı. Cavanda'nın isteksiz tavırları ve pozisyon hataları Hami Mandıralı'yı kızdırdı. Mandıralı'nın, tercüman aracılığıyla Cavanda'yı sert bir şekilde uyardığı gözlendi.

M'BIA, ALPER VE SONER TRANSFER GÖRÜŞMESİNDE

Akhisar Belediyespor'dan Güray Vural'ı kadroya katmak isteyen Trabzonspor, yeşil-siyahlı ekiple bir miktar para ve Soner Aydoğdu ile Alper Uludağ karşılığında anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp yetkililerinin iki oyuncuyu büyük oranda ikna ettikleri, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Soner ve Alper'in, Güray Vural transferinde takas edileceği belirtildi.

Bugünkü antrenmana katılmayan Kamerunlu oyuncu Stephane Mbia'nın da Çin'in Guangzhou Evergrande takımı temsilcileriyle İstanbul'da görüşme yaptığı ve bu transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu belirtildi.