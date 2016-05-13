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İbrahimoviç PSG’ye Veda Ediyor!

Taraftarların ve tüm dünyanın sevgisini kazan efsane golcü İbrahimoviç PSG'den ayrılacağını sosyal platforum üzerinden duyurdu. İbrahimoviç ve PSG hakkında tüm detaylar haberimizde.

İbrahimoviç PSG’ye Veda Ediyor!

 Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain'in (PSG) İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya üzerinden takımından ayrılacağını açıkladı.

Sezon sonunda takımıyla kontratı bitecek Ibrahimovic, Instagram, Facebook ve Twitter'daki hesaplarından yaptığı paylaşımda, PSG'nin stadı Parc des Princes'in fotoğrafına yer vererek, "Parc des Princes'te yarın son maçıma çıkacağım. Kral gibi geldim, efsane olarak ayrılıyorum." mesajını yayımladı.

Kariyerine ülkesinin Malmö takımında başlayan 34 yaşındaki Ibrahimovic, Hollanda'da Ajax, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Inter ve Milan formaları giydikten sonra 2012'de PSG'ye transfer olmuştu.

Ligue 1'de üçer kez yılın futbolcusu ve gol kralı olan Ibrahimovic, bu sezon PSG formasıyla 49 maçta 46 gol attı. Ligde şampiyonluğunu mart ayında garantileyen başkent ekibi, son hafta mücadelesinde yarın Nantes'ı ağırlayacak. Ibrahimovic, PSG'nin 21 Mayıs'ta Fransa Kupası finalinde Olympique Marsilya ile Stade de France'ta oynayacağı maçta ise son kez takımının formasını giyecek.

PSG'de 4 sezonda 4 lig, üçer Fransa Lig Kupası ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan İsveçli golcü, takımının finalde Olympique Marsilya'yı yenmesi halinde Fransa Kupası'nda da ikinci zaferini elde edecek.
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