İbrahim Üzülmez Vartaş Elazığspor ayrılığı kesinleşti

PTT 1. Lig ekiplerinden Vartaş Elazığspor’u çalıştıran İbrahim Üzülmez’in hocalık serüveni kısa sürdü. Takımın içinde bulkunduğu ekonomik sorunlar sebebiyle istifasını sunan genç teknik adamın istifasının kabul edildiği bildirildi.

İşte Elazığspor kulübünden yapılan açıklama:

Bilindiği üzere Yönetim Kurulumuza istifasını sunan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in istifası Adanaspor maçı öncesi gündeme alınmamıştı.

Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulumuz, maç sonrası İbrahim Üzülmez’le bir araya gelerek istifasıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Yapılan görüşmede Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, istifasını geri almasının etik olmayacağını Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulumuza bildirmiştir.

Bu gelişmelerin ardından Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in istifası Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek kabul edilmiştir.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ve ekibine Vartaş Elazığsporumuza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz.