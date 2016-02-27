İbrahim Üzülmez soruları cevapladı birde itiraf geldi

Beşiktaş'a transfer olduğunda kendisine direkt oynamak ve futbolu siyah-beyazlı takımda bırakmak hedeflerini koyduğunu belirten Üzülmez, "İkisini de gerçekleştirdim ama ikincisini farklı gerçekleştirdik. Keşke daha farklı bırakabilseydik, artık yapacak bir şey yok. İnsan Beşiktaş'ta uzun yıllar oynadıktan sonra bir jübile yapmak ister" dedi.



Siyah-beyazlı formayla şampiyonluklar yaşadığını, Barcelona'yı 3-0 yenen takımda bulunduğunu ve çok önemli maçlar oynadığını hatırlatan İbrahim Üzülmez , "Tabii ki ayrılırken de Beşiktaş camiasında jübile yapıp, omuzlarda tribünleri selamlayıp ayrılabilirdim ama geride kaldı. Umarım bundan sonra aşık olduğum Gençlerbirliği camiasında en iyisini yapıp, Beşiktaş'taki gibi başarılı olurum. Bazı amaçlarım var. Onları yapınca Beşiktaş camiasında da görev alacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Beşiktaşlıların da teknik direktör olarak başarısından mutlu olmaları gerektiğine dikkati çeken Üzülmez, şunları kaydetti:

"O formayla o kadar yıl, 400'ün üstünde maç oynamış, eski kaptanları... Biliyorum yeni görevimde başarılı olmam onları da mutlu eder. Beşiktaş taraftarı beni sever. Siyah-beyazlı kulüple özdeşleşmiş, fedakarlıklar yapmış biriyim. Beş dakikada, 3 dakikada, hiç düşünmeden sözleşmeler yaptım. Siyah-beyazlı takımda 11 yıl oynayıp da hiçbir menajere para kazandırmayan tek futbolcu İbrahim Üzülmez'dir. İbrahim Üzülmez tarafından bir tane menajer para kazanamamıştır, kulübün kasasında kalmıştır o para. Beşiktaşlılığımı tartışmaya zaten hiç gerek yok, açık söylüyorum."

"24 saatimi tesislerde geçirmeye çalışıyorum"

Genç bir teknik adam olduğunu ve Süper Lig'de ilk kez Gençlerbirliği'nde görev aldığını ifade eden Üzülmez, şöyle devam etti:

"Tabiri caizse ben 24 saatimi tesislerde geçirmeye çalışıyorum. Arada kahve içmeye çıkıyorum. Neden bunu söylüyorum, sözleşme yaparken başkanımız İlhan Cavcav'ın moralinin bozuk olduğunu görünce çok üzüldüm. Güvenerek bana bu görevi verdi. Benimle ilgili 'deneyimi olmayan teknik adam' yorumları yapıldı. Kabul etmiyorum, deneyim var bende. Bana güvenen başkanım ve camia için yapmam gerekenler var. O da Gençlerbirliği'ni en iyi yerler getirmek."

"Tek çantayla geldim"

Gençlerbirliği'nin çok sık teknik direktör değiştirdiğine dair arkadaşlarının kendisini uyardığını dile getiren İbrahim Üzülmez, "(Fazla bavul götürme, sen de gidebilirsin) dediler. Ben de bir çantayla geldim" diye konuştu.

Temiz duygularla, iyi niyetle mücadele edildiği zaman karşılığının da alındığını vurgulayan Üzülmez, "Çok fazla kıyafet yani 2-3 bavul getirmedim. Tek çanta getirdim, 'kazandıkça getiririz' dedim. O bir kazak 3-4 tane kazağa çıktı. Bu camiayı gerçekten çok seviyorum, bu camiada görev aldığımdan beri gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : AA