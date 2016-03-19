İbrahim Üzülmez Osmanlıspor maçını değerlendirdi

Yenilgiye üzüldüklerini anlatan Üzülmez, "Kaybedecek kadar kötü oynamadık. Bireysel hatalardan goller yedik. İlk ve ikinci yarının başında goller yedik. 5-10 dakika içinde golleri yedik. Daha sonrasında üretken olmaya çalışan bir Gençlerbirliği vardı" dedi.



Final paslarını iyi değerlendiremediklerini ifade eden Üzülmez, "3-4 tane El Kabir ve Djalma ile değerlendirmediğimiz pozisyonlar var. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Gençlerbirliği kaybetse de mücadele eden bir takım olacaktır. Rakibe teslim olmayacaktır. Osmanlıspor'u tebrik ediyorum. Bundan sonra da daha iyi bir Gençlerbirliği için sinerjimizi devam ettireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.