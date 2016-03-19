Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İbrahim Üzülmez Osmanlıspor maçını değerlendirdi

Osmanlıspor deplasmanından sonra Gençlerbirliği teknik direktörü İbrahim Üzülmez maçla ilgili konuştu ''kaybedecek kadar kötü oynamadık.''

İbrahim Üzülmez Osmanlıspor maçını değerlendirdi

Yenilgiye üzüldüklerini anlatan Üzülmez, "Kaybedecek kadar kötü oynamadık. Bireysel hatalardan goller yedik. İlk ve ikinci yarının başında goller yedik. 5-10 dakika içinde golleri yedik. Daha sonrasında üretken olmaya çalışan bir Gençlerbirliği vardı" dedi.

Final paslarını iyi değerlendiremediklerini ifade eden Üzülmez, "3-4 tane El Kabir ve Djalma ile değerlendirmediğimiz pozisyonlar var. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Gençlerbirliği kaybetse de mücadele eden bir takım olacaktır. Rakibe teslim olmayacaktır. Osmanlıspor'u tebrik ediyorum. Bundan sonra da daha iyi bir Gençlerbirliği için sinerjimizi devam ettireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. 

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigOsmanlısporGençlerbirliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.