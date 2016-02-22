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İbrahim Üzülmez mağlubiyetin ardından konuştu!

Dеplаsmаndа Bеşiktаş'а 1-0 mаğlup оlаn Gеnçlеrbirliği'ndе teknik direktör İbrаhim Üzülmеz mаçı dеğеrlеndirdi

İbrahim Üzülmez mağlubiyetin ardından konuştu!

 Üzülmez'in sözleri:

"İyi bir maç oynadık. Beşiktaş da iyi oynadı. Elimizden geleni yaptık. Oyunu 60-65'e kadar tutabilseydik farklı bir sonuç da çıkabilirdi. Defansif anlamda sonuna kadar memnunum ama ofansif anlamda daha iyi çıkarabilsek farklı bir sonuç olabilirdi. Uğur'un şutu vardı o önemliydi. Yapacak bir şey yok. 4 hafta kazanan bir takım vardı. Bunu sürdüremedik ama iyi mücadele ettik."

"SUNİ GÜNDEMLERİ BIRAKALIM"

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İyi oynadılar kazandılar. Bu arada Beşiktaş eski kaptanı Beşiktaş'a karşı görev yapıyor, Galatasaraylı eski oyuncu hoca olarak Galatasaray'a karşı mücadele ediyor şeklindeki suni gündemler yaratılmaya çalışılmasın. Bu takımı bir haftadır bu maça hazırlıyordum. Şimdi de sonraki maça hazırlamak için uğraşacağım. Ben oyunculuğumda da şerefimle mücadele ettim şimdi de şerefimle mücadele ediyorum."

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İbrahim Üzülmez
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