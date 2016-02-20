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İbrahim Üzülmez'in ilginç kararı şaşırttı!

Gеnçlеrbirliği'nin bаşınа gеçtiktеn sоnrа 4'tе 4 yаpаn İbrаhim Üzülmеz, "Tаkım istеdiğim düzeye gеlincеyе kаdаr bаsınа аçıklаmа yаpmаyаcаğım "dеdi

İbrahim Üzülmez'in ilginç kararı şaşırttı!

 Başkent temsilcisi Gençlerbirliği 'nde göreve başladıktan itibaren maç sonu basın toplantıları dışında basına herhangi bir açıklamada bulunmayan teknik direktör İbrahim Üzülmez'in, "Takımın ahengini bozmamak için istediğim sıralamaya gelinceye kadar açıklama yapmayacağım" dediği öğrenildi.

TEK EKSİK SUKULASON

Hazırlıklarına İlhan Cavcav tesislerinde devam eden Gençlerbirliği'nde hedef Beşiktaş karşısında galibiyet. Son 4 lig maçını kazanan Başkent ekibinde sakat futbolcu bulunmuyor. Beşiktaş karşısında tek eksik ise sarı kart cezalısı Sukulason.

SON 9 KARŞLAŞMADA 7 GALİBİYET, BİR BERABERLİK VE BİR MAĞLUBİYET ALDI

PTT 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile çıktığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan İbrahim Üzülmez, ilk Süper Lig kariyerinde 4'te 4 yaptı. Göreve geldiği ilk karşılaşmada deplasmanda Rizespor'u 3­2, sahasında Antalyaspor'u 1­0, Deplasmanda Kasımpaşa'yı 1­0 ve son hafta sahasında ise Bursaspor'u ise 2­0 yenmişti.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANINA ÇIKACAK

Süper Lig'in 22. haftasında Üzülmez, yıllarca futbol oynadığı ve kaptanlığını yaptığı şampiyonluk adayı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.
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İbrahim Üzülmez
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