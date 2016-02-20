İbrahim Üzülmez'in ilginç kararı şaşırttı!

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği 'nde göreve başladıktan itibaren maç sonu basın toplantıları dışında basına herhangi bir açıklamada bulunmayan teknik direktör İbrahim Üzülmez'in, "Takımın ahengini bozmamak için istediğim sıralamaya gelinceye kadar açıklama yapmayacağım" dediği öğrenildi.
Başkent temsilcisi Gençlerbirliği 'nde göreve başladıktan itibaren maç sonu basın toplantıları dışında basına herhangi bir açıklamada bulunmayan teknik direktör İbrahim Üzülmez'in, "Takımın ahengini bozmamak için istediğim sıralamaya gelinceye kadar açıklama yapmayacağım" dediği öğrenildi.