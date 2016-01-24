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İbrahim Üzülmez 'Delilik'' kelimesine açıklık getirdi

Gençlerbirliği teknik direktörü İbrahim Üzülmez söylediği Delilik kelimesine açıklık getirdi ve birbirinden samimi söylemlerde bulundu

İbrahim Üzülmez 'Delilik'' kelimesine açıklık getirdi

 Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlı kulübün armasını en iyi yerlere getirmek için çalıştıklarını söyledi.



İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle biten Antalyasporkarşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, coşkulu oynamaya çalıştıklarını ve futbolcularının "aslanlar gibi" mücadele ettiğini dile getirdi.



Karşılaşmada 7 gol pozisyonu bulduklarını, rakiplerinin ise tek pozisyon üretebildiğini belirten Üzülmez, "İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma kendimize güvenmemiz halinde armayı en iyi yere getireceğimizi anlattım. Armayı en iyi yere getirmek için çalışıyoruz. Ekibi yürekten kutluyorum. İki maçta 6 puan aldık ancak her şey bitmiş değil. Zor maçlar oynayacağız ve her karşılaşmada aynı disiplinle hareket etmeliyiz" diye konuştu.



"İnsanın hasına 'deli' derler"



İbrahim Üzülmez, yaptığı "Gençlerbirliği'ne gelmek deliliktir" açıklamasına ilişkin soruyu ise şu şekilde yanıtladı:



"Herkes biliyor çok hoca değişti, 1 haftada Yılmaz Vural gitti, ben geldim ve ne zaman gideceğime dair bahisler açıldı. Zoru başarmaya çalışan bir insanım. Biz mücadele edelim gerisi gelir. Karadeniz'de insanın hasına 'deli' derler. Biz görevimizi mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."



Lige verilen arada Antalya'ya gitmeyerek Ankara'da çalışmaya devam edeceklerini açıklayan Üzülmez, "Transfer istiyorum. 1-2 oyuncunun daha aramıza katılmasını istiyorum. Sakatlıklar olacaktır, zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Trabzonspor'dan Deniz Yılmaz transfer etmeyi istediğim bir oyuncu ama sıkıntılar var. Olmazsa başka alternatifleri değerlendireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : AA

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İbrahim Üzülmez
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