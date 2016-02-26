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İbrahim Toraman'dan ilginç dava itirafı!

Bеşiktаş'ın еski futbоlcusu İbrаhim Toraman, "Eşimin bоşаnmа dаvаsı аçtığını bаsındаn öğrеndim. Hаbеrim yоktu. Kendisine şiddet uygulаdığım söz kоnusu dеğil. "dеdi

İbrahim Toraman'dan ilginç dava itirafı!

 İki yıl önce nikâh masasına oturan İbrahim Toraman ve Eylem Yıldız boşanıyor. Eşi Yıldız'ın 'şiddet gördüğü' gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu haberleri basına yansıyınca ünlü futbolcu açıklama yaptı. Hürriyet'in haberine göre; Yıldız'ın üç haftadır oğluyla birlikte Almanya'nın Düsseldorf şehrinde olduğunu söyleyen Toraman, "Açmış mı davayı? Haberim yoktu, sizden öğrendim" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.


ŞİDDET YOK

Ayrılık haberlerini doğrulayan Toraman, eşinin şiddet gördüğü iddialarını ise kabul etmedi. Futbolcu, "Şiddet diye bir şey söz konusu değil. Boşanmayı uzun süredir düşünüyorduk. Ben anlaşmalı olarak boşanmak istiyorum. Hanımefendinin maddi yöndeki talepleri konusunda anlaşmaya çalışıyoruz. O istediklerini alana kadar anlaşmalıya dönemeyeceğiz herhalde. Bu dayak haberleri de bu yüzden çıkmış olabilir. Onun isteklerini bildiğim için, davayı sizden duyduğum halde aramayacağım. Dava açıldıysa, dava günü konuşuruz zaten kendisiyle" diye konuştu.

SEVGİ BİTTİ

Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlu Ali Erim'in velayetinin annesinde kalma taraftarı olduğunu da söyleyen Toraman, "Velayet zaten annede kalacak. Sadece hanımefendinin Almanya'ya yerleşmek istemesiyle bizim ilişkimiz son buldu. Evlilik hususunda bir süre sonra sevgi bitebiliyor. Bizimki bitti, hanımefendi de Almanya'yı özledi. Oraya yerleşmeyeceğim için yolları ayırma kararı aldık" açıklamasını yaptı.
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İbrahim Toraman
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