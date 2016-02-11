İbrahim Toraman'dan flaş şampiyonluk kehaneti

Beşiktaş'ın 'Feda' yılında Oğuzhan ve Olcay ile arasında geçen bir hikayeyi de öğrencilerle paylaşan Toraman, Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan'ın gerçek bir 10 numara olduğunu dile getirerek, "Feda yılıydı. Kamplar bitti, 10 numarayı kim giyecek konusu vardı. Oğuzhan ve Olcay istiyor 10 numaralı formayı ve birbirleri arasında tartışıyorlar. Baktığımız zaman Olcay daha oynamaya yakın, daha oynayacak gibi olduğu için o an '10 numarayı sen giy' dedik. Ama şuan saha içerisine baktığımız zaman Oğuzhan'ın gelişimi ve gösterdiği yetenekler gerçek bir 10 numara gibi" açıklamalarında bulundu.





"GOMEZ BİR NUMARA"

Beşiktaş'ın eski kaptanı ayrıca, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'yi beğendiğini ancak Beşiktaş'ın yıldızı Mario Gomez'in bir numara olduğunu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ'IN DEFANSINI DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş'ta Ersan'ın Çin'e transferi ve Rhodolfo'nun da sezonu kapatmasını da değerlendiren Toraman, "Sıkıntı olur tabii ki. Rhodolfo'nun sakatlığı hiç hesapta yoktu. Sezonu kapattı artık. Ama Allah'tan 2 tane oyuncu aldılar Alexis ve Delgado. İyi oyuncular. İlk maçlarında fena değillerdi. Tabii ki bir adaptasyon süreci yaşayacaklardır. O bölge için alternatif oyuncular da var. Orada Atiba'yı kullanabilir, Necip'i kullanabilir, zaman zaman Tosic'i kullanabilir" şeklinde konuştu.

"EZE EZE KAZANIP ŞAMPİYON OLACAKTI"

Fenerbahçeli bir öğrencinin, 2009-2010 sezonunun son maçında siyah-beyazlıların Bursaspor'a yenilmesinin ardından kaçan şampiyonluğun kendilerini çok üzdüğünü söylemesi üzerine Toraman, "O durum Fenerbahçelilerin tez canlılığıydı. Bir bakın maç bitti mi yani. Aynı ülke içerisinde yaşıyoruz sonuçta. Bizim son maçımızdı. Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmiş olsa şampiyon olacaktı. Bir kere büyük takımlar, başka takımların yardımı veya dokunuşu ile şampiyon olmaması lazım. Büyük takım kendi sahasında rakibi ile oynuyor mu, eze eze kazanıp şampiyon olacaktı. Fenerbahçe bunu yapabilirdi. Sayısız pozisyona girdi" ifadelerini kullandı.





"HEM FENERBAHÇE'DEN HEM DE GALATASARAY'DAN TEKLİFLER ALDIM"

O dönemlerdeki transfer teklifleri hakkında da açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu, "O dönemde hem Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan, hem de Avrupa'dan teklifler aldım ama hiçbir zaman değerlendirmedim. Çünkü çok seviliyordum, sevildiğim bir camiaydı. Amacım orada futbolu bırakmaktı" dedi.