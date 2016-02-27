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İbrahim Toraman'a mahkemeden şok ceza!

Eylem Toraman, kеndisini dаrp еttiği gеrеkçеsiylе İbrаhim Toraman için mаhkеmеdеn uzаklаştırmа kаrаrı çıkаrdı. Futbоlcu, еşinе 6 ay sürеylе 100 mеtrеdеn fаzlа yаklаşаmаyаcаk

İbrahim Toraman'a mahkemeden şok ceza!

 Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'a boşanma davası açan eşi Eylem Toraman, mahkemeden uzaklaştırma kararı da çıkardı. Futbolcu, şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşine 6 ay süreyle 100 metreden fazla yaklaşamayacak.

6 AY EŞİNE YAKLAŞAMAYACAK

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'la iki yıldır evli olan Eylem Toraman, şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeden koruma istedi. Toraman, "Ciddi can güvenliği endişesi içindeyim. Davalının evlilik birliğine uygun olmayan gece hayatı var" dedi. Talebi yerinde bulan İstanbul Aile Mahkemesi, İbrahim Toraman'ın 6 ay süreyle 100 metreden fazla eşine yaklaşmamasına karar verdi. İbrahim Toraman mahkeme kararına aykırı davranırsa zorlama hapsine tabi tutulacak.

"EVLADI İÇİN UZUN BİR SÜRE SUSTU"

Gazetelerde çıkan "Toraman'a şiddet suçlaması" haberlerinin gerçek olduğunu belirten Eylem Toraman'ın avukatı Nazmi Zengin, "Müvekkilimin uzun bir süre susmasını tek sebebi evladıdır. Evlilik birliği içinde de eşinden ne kendisi için ne de evladı için hiçbir konuda maddi destek almıştır. İbrahim Toraman, müvekkilim çocuğuna hamileyken kendisine mal ayrılığına ilişkin bazı evraklar imzalatmıştır" dedi.

"DEFALARCA DARP EDİLDİ"

Müvekkilinin eşi tarafından defalarca darp olayına maruz kaldığını anlatan avukat Zengin, "En son 24 Ocak 2016 tarihinde bebeği kucağında iken davalı eş, müvekkilimi feci şekilde darp etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Müvekkilimizin ciddi can güvenliği endişesi bulunmaktadır. Bu nedenlerle müvekkilim bir aydır İstanbul'daki baba evinde kalmaktadır" diye konuştu.

ŞİDDET UYGULADIĞINI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz gün Hürriyet'e açıklama yapan İbrahim Toraman, ayrılık haberlerini doğrulamış ancak eşine şiddet uyguladığı iddialarını yalanlamıştı. "Şiddet diye bir şey söz konusu değil. Hanımefendinin Almanya'ya yerleşmek istemesiyle bizim ilişkimiz son buldu. Oraya yerleşmeyeceğim için yolları ayırma kararı aldık" diyen futbolcunun açıklaması eşi Eylem Toraman'ın avukatı Nazmi Zengin tarafından yalanlandı.



DARP FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Eylem Toraman'ın darp edildikten sonra çekilen fotoğrafları kanıt olarak sunan Zengin, müvekkilinin Almanya'da değil, İstanbul'da yaşadığını belirtti.
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