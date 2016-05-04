İbrahim Toraman 360 TV'den neden kovuldu! Toraman cevapladı!

İbrahim Toraman 360 TV kanalındaki spor yorumculuğu işinden ayrıldı ve ortaya bir çok iddia atıldı. İddiaların en çirkini de İbrahim Toraman'ın karısına şiddet uyguladığı için kanalın spor yorumculuğundan alındığı iddiasıydı.



Bakın o iddialar nelerdi ve İbrahim Toraman bu iddialara ne cevap verdi:



Beşiktaş'tan gönderildikten sonra futbolu bırakma kararı aldığını açıklayan ve kariyerine yorumculuk yaparak devam eden İbrahim Toraman bir dönem İbrahim Toramanın karısı Eylem Yıldız'a şiddet uyguladığı haberler ile gündeme gelmişti. Eylem Yıldız'ın açtığı dava sonrası gerçekleşen boşanma işleminin ardından televizyon kanalı da harekete geçti. Toraman'ın eşine dayak attığı haberlerinden dolayı oldukça şikayet alan 360 TV eski futbolcuyu programdan kovma kararı verdi.



İbrahim Toraman açıklama yaptı



İbrahim Toraman 20 Kasım 1981, Sivas doğumlu Stoper mevkinde forma giymiş Türk eski millî futbolcumuzdur.

Futbol Kariyeri ise kısaca şöyledir:

Sivas DSİ Spor



İbrahim Toraman Sivas DSİ Spor'da futbolda başladı ve 6 sene amatör olarak oynadı. Burada oynarken amatör gruplar bazında Gaziantepspor, MKE Ankarakuvveti, Gençlerbirliği gibi kulüplerin ilgisini çekti.

Gaziantepspor



İlk olarak Gaziantepspor’a gitti ve aşağı yukarı 7 sene Gaziantep'te kaldı. Gaziantepspor’un bütün altyapı gruplarında oynadı.

Beşiktaş

2004-2005

Birçok büyük grupın aktarma listesinin ilk esnasında gelen İbrahim Toraman, 2004-2005 sezonu evvel Beşiktaş’la 3 senelik sözleşmeye imzaladı. O sezon ligde 25 maç 1 gol, Kupa'da 1 maç ve UEFA Kupası'nda ise 2 maç performansı ile oynadı.

2005-2006

2005-06 sezonunda ise ilk maçına Erciyesspor karşısında ligin ilk haftasında çıktı. İlk golünü ise Diyarbakırspor'a attı ve Mustafa Doğan ve kürşat Duymuş ile savunmanın göbeğindeki isim oldu. Sezon süresince 16 lig maçına çıkıp 3 gol attı. UEFA'da ise 6 maç 2 gol performansıyla oynadı. O sezon Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ta bu alanda 6 maça çıktı.

2006-2007

2006-07 sezonu evveli 2.kaptanlığa getirildi. O sezon 31 maça çıkıp 1 gol attı. UEFA Kupası'nda ise 4 maç, Kupa'da ise tekrar şampiyon olan grupta 7 maça çıktı. Sezon başında ise grupıyla Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

2007-2008

2007-08 sezonunda 31 lig maçında 4 gol attı. Kupa'da 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maça çıktı.

2008-2009

Toraman Eylül 2008'de Beşiktaş formasıyla

2008-09 sezonu evveli grup kaptanı İbrahim Üzülmez'le ettikleri kavga sebebiyle İkisinden de alınan kaptanlık sezon sonucunda geri verildi.

2009-2010

2009-10 sezonunda 21 lig maçı 1 gol, 3 kupa ve 2 Şampiyonlar Ligi maçına çıkmıştır.

2010-2011

2010-11 sezonunun 21.haftasında Ankarakuvveti ile oynanan maçın dönem arasında yine İbrahim Üzülmez ile kavga etmiş, o vakadan sonra İbrahim Üzülmez gruptan gönderilmiştir.

2011-2012

2011-12 sezonunda ligde ilk maçına Carlos Carvalhal idaresinde Eskişehirspor maçında çıkan Toraman, sağ bek mevkiinde vazife yapmıştır. İlk golünü ise 26 Şubat 2012 günü deplasmanda derbi maçında Galatasaray'a atmıştır. O sezon Süper Lig'in normal sezonunda 17 maç 1 gol ve 1 asist performansının yanı sıra Kupa'da 1, UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid'e elenen grupta ise 6 maça çıkmıştır bununla birlikte Tel Aviv maçında bir de gol atmıştır. O sezon statü gereği oynanan ve adı Süper Final olarak eklenilen playofflarda ise 6 maçın tamamında 90 dakika stoper mevkiinde vazife yapmıştır.

2012-2013

2012-13 sezonda Guti'nin gruptan ayrılmasından ve 2.kaptan Quaresma zamanız kadro dışında kalmasından ötürü yöntem direktör Samet Aybaba doğrulusunda Beşiktaş grup kaptanı yapıldı.

2013-2014

10 Ekim 2013 tarihinde, Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçından sonra Sezer Öztürk ile yaptığı kavgadan sonra zamanız olarak kadro dışı bırakıldı. O sezon ligin ilk haftasında Trabzonspor karşısında Slaven Bilić doğrulusunda ön libero oynatılarak ilk resmi maçına çıkmış yalnız daha sonra kadro dışı kaldığı için talih bulamamıştır.

Sivasspor

5 Ağustos 2014 tarihinde 1 senelığına kiralık olarak Sivasspor grupı ile sözleşme imzalamıştır

Millî grup kariyeri

18 kez Türkiye U-21, 28 kez de Türkiye A Milli olmak suretiyle toplam 46 kez millî grup formasını giymiştir.

İbrahim Toraman dün akşam yayınlanan Telegol programında koltuğunu da Serdar Bali'ye bıraktı. Sosyal medya hesabından paramı zamanında alamadığım için ayrıldım, kovulma gibi bir durum söz konusu değil diyen İbrahim Toraman hakkında çıkan haberleri de bir kez daha yalanladı.