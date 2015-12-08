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İbrahim Hacıosmanoğlu Yine Kendisini Tutamadı Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Kaybettiği başkanlığın ardından kongre salonunda hüzünlenip ağlayan eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu son oynanılan lig maçında Mehmet Ekici'nin attığı golün ardından tekrar ağlaması dikkat çekti

İbrahim Hacıosmanoğlu Yine Kendisini Tutamadı Gözyaşlarına Hakim Olamadı
 Kaybettiği başkanlığın ardından kongre salonunda hüzünlenip ağlayan eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu son oynanılan lig maçında Mehmet Ekici'nin attığı golün ardından tekrar ağlaması dikkat çekti
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederken eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, cezasına rağmen tribündeki yerini aldı.

CEZAYA RAĞMEN TRİBÜNDE MAÇI İZLEDİ

Trabzonspor'un Gaziantepspor maçı sonrası hakem Çağatay Şahan'ın soyunma odasında mahsur kalmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından 280 gün hak
mahrumiyeti cezasına çarptırılan eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, tribündeki yerini aldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Başkanlığı kaybettiği kongrede ağlayan Hacıosmanoğlu, Mehmet Ekici'nin golünden sonra yine gözyaşlarını tutamadı. PFDK tarafından hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan eski başkan yardımcısı Ali Uzunay da maçı izleyenler arasındaydı.
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TrabzonsporIbrahim HacıosmanoğluMehmet Ekici
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