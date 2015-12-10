İbrahim Hacıosmanoğlu cezalı olduğu halde maç izlemesi Trabzonspor'a ceza getirecek

Eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen Eskişehirspor maçını tribünden izleyince kulübe gider ayak ceza aldırdıp zarar ettirdi eleştirilerine uğradı
Eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de, 28 Ekim'de deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren Gaziantepspor maçı sonrasındaki olaylar sebebiyle 9 ay 10 gün hak mahrumiyetine çarptırılmıştı. Hacıosmanoğlu cezalı olmasına rağmen pazartesi günkü Eskişehirspor müsabakasını tribünden izlemesi, yine kulübe pahalıya mal olacak.
Eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de, 28 Ekim'de deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren Gaziantepspor maçı sonrasındaki olaylar sebebiyle 9 ay 10 gün hak mahrumiyetine çarptırılmıştı. Hacıosmanoğlu cezalı olmasına rağmen pazartesi günkü Eskişehirspor müsabakasını tribünden izlemesi, yine kulübe pahalıya mal olacak.