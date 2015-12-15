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İbrahim Dağaşan Kayserispor ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'da forma giyen İbrahim Dağaşan kulübü ile yollarını ayırdı, 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme karşılıklı olarak fethedildi

İbrahim Dağaşan Kayserispor ile yollarını ayırdı
 Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'da forma giyen  İbrahim Dağaşan kulübü ile yollarını ayırdı, 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme karşılıklı olarak fethedildi
Kulüp basın sözcüsü Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbrahim Dağaşan ile karşılıklı anlaşarak, sözleşmeyi feshettiklerini söyledi.

İbrahim'e şimdiye kadar Kayserispor'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Yıldız, bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Kayserispor'da bu sezon 5 lig maçında görev alan tecrübeli futbolcu, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı
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İbrahim Dağaşan
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