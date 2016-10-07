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Hollandalı teknik adam fena saçmaladı

Hollanda Milli Takımı'nda Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder ve Bayern Münih'in önemli isimlerinden Arjen Robben'in geleceği tartışılıyor. Hollandalı teknik adam Aad de Mos, iki oyuncunun da milli takım kariyerinin sonlandırılması gerektiğini söylerken; "Robben ve Sneijder'e.

Hollandalı teknik adam fena saçmaladı
Hollanda Milli Takımı'nda Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder ve Bayern Münih'in önemli isimlerinden Arjen Robben'in geleceği tartışılıyor.

Hollandalı teknik adam Aad de Mos, iki oyuncunun da milli takım kariyerinin sonlandırılması gerektiğini söylerken; "Robben ve Sneijder'e elveda densin ve artık bütün takım genç oyunculardan kurulsun" ifadelerini kullandı.

"ROBBEN CAM ADAM OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Arjen Robben'in uzun süredir sakat olduğunu ve beklenmemesi gerektiğini kaydeden Mos, "Arjen Robben yine sakatlandı ve Belarus ile Fransa maçlarında yok. Bir hafta boyunca insanlar Robben için iyi bir haber gelmesini bekledi. 1 yıldan fazla bir süredir oynamadı ve cam adam olmayı sürdürüyor. Diyorum ki, artık bu bir elveda olsun. Milli Takım'da bu önemli maçlar için takımla çalıştı ve çocuklar sadece Robben ile başarılı olacaklarmış gibi bir hisse kapıldı. Kesinlikle böyle değil. Bu doğru bir yaklaşım da değil" dedi.

"SNEIJDER'DE ARTIK SONA GELİNDİ"

Blind'e Robben ve Sneijder'i kadroya almaması yönünde tavsiyede bulunan teknik direktör, "Robben'in hikayesi, onun jenerasyonu için de sonu gösteren bir işaret. Sneijder şu anda önemli, ancak sona geldi. Blind gerçekten düşünmeli, takımı seçerken gençleşmeye ve artık temizlenmeye gitmeli" ifadelerini kullandı.

EURO2016'ya katılmayı başaramayan Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda İsveç ile oynadığı ilk maçta 1-1'lik skorla ayrılmıştı.

*Aad de Mos, ADO Den Haag'da yardımcı teknik direktörlük görevini sürdürüyor


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