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Hollanda'da Enes Ünal rüzgarı!

Hollanda 2. ligi еkibi Nаc Brеdа'yа kirаlık оlаrаk trаnsfеr оlаn Enes Ünal ilk mаçındа ilk gоlünü аtmаyı bаşаrdı

Hollanda'da Enes Ünal rüzgarı!

 Enes Ünal, sezon ortasında transfer olduğu Hollanda İkinci Futbol Ligi ekiplerinden NAC Breda forması altında ilk golünü attı.

TAKIMININ 5.GOLÜNÜ ATTI

Breda'nın, Fortuna Sittard'ı 5-0 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna giren Enes, 64. dakikada takımının 5. golüne imza attı. Breda, 26. haftası geride kalan ligde topladığı 49 puanla 3. sırada yer alıyor.

"DAHA ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM"

Maçtan sonra değerlendirmede bulunan Enes, ilk golünden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Takımdaki arkadaşlık duygusunun çok iyi olduğunu belirten Enes, kendisine güvenin tam olduğunu ve daha çok gol atmak istediğini dile getirdi.

BURSA'DAN CİTY'E TRANSFER OLMUŞTU

Geçen sene Bursaspor'dan İngiltere'nin Manchester City Kulübü'ne transfer olan 18 yaşındaki genç yıldız, Breda'ya gelmeden önce Belçika'nın Racing Genk takımında kiralık olarak forma giymişti.
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