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Hırvatistan- Türkiye maçı 11'leri belli oldu!

Türkiye, 2018 Dünya Kupası için eleme gruplarında ilk mücadelesine Hırvatistan karşısında çıkıyor. Peki bu maç hangi kanalda ve saat kaçta?

Hırvatistan- Türkiye maçı 11'leri belli oldu!

 Türkiye, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçını deplasmanda yapacak A Milli Futbol Takımı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye, bu akşamki rakibi Hırvatistan ile son olarak EURO2016'da karşılaşmıştı. Mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Hırvatistan: (4-2-3-1) Kalinic - Vrsalijko, Vida, Corluka, Strinic - Badelj, Modric - Brozovic, Rakitic, Perisic - Mandzukic

Türkiye: (4-1-4-1) Volkan- Şener, Serdar, Çağlar, İsmail - Mehmet Topal- Emre Mor, Ozan, Tolga, Hakan Çalhanoğlu - Cenk Tosun

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Türkiye maçı 5 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Futbolseverler, TV 8 ekranlarında yayınlanacak maçı canlı olarak izleyebilecek.

Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Mainz 05) 

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