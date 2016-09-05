Hırvatistan- Türkiye maçı 11'leri belli oldu!

Türkiye, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçını deplasmanda yapacak A Milli Futbol Takımı maçının hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye, bu akşamki rakibi Hırvatistan ile son olarak EURO2016'da karşılaşmıştı. Mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Hırvatistan: (4-2-3-1) Kalinic - Vrsalijko, Vida, Corluka, Strinic - Badelj, Modric - Brozovic, Rakitic, Perisic - Mandzukic
Türkiye: (4-1-4-1) Volkan- Şener, Serdar, Çağlar, İsmail - Mehmet Topal- Emre Mor, Ozan, Tolga, Hakan Çalhanoğlu - Cenk Tosun
HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan-Türkiye maçı 5 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.
Futbolseverler, TV 8 ekranlarında yayınlanacak maçı canlı olarak izleyebilecek.
Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Mainz 05)