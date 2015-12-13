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Hırvatistan Türkiye'den Rövanşı Alma Peşinde

Avusturya'da oynadığımız ve Hırvatlar karşısında galip geldiğimiz maçın rövanşını almak isteyen Ante Cacic elimize bir fırsat geçti ve bunu başarmak istiyoruz dedi

Hırvatistan Türkiye'den Rövanşı Alma Peşinde
 Avusturya'da oynadığımız ve Hırvatlar karşısında galip geldiğimiz maçın rövanşını almak isteyen Ante Cacic elimize bir fırsat geçti ve bunu başarmak istiyoruz dedi
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Hırvatistan'ın teknik direktörü Ante Cacic, "Avusturya'da bizi şanssız bir şekilde eleyen Türkiye'den rövanşı alma imkanımız olacak" dedi.

Kura çekiminin ardından Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun (HNS) resmi internet sitesine açıklamada bulunan Cacic, her şeyden önce grubu analiz etmek gerektiğini belirterek, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye ve Hırvatistan'ın yer aldığı D Grubu'nun turnuvanın en zorlu gruplarından biri olduğunu kaydetti.

Hırvatistan'ın grubundaki tüm takımlarla başa baş mücadele edebileceğine inandığını ifade eden Cacic, son Avrupa şampiyonu İspanya'nın grubun favorisi olduğunu belirtti.

Gurubun "ilginç ve belirsiz" olduğunu aktaran Cacic, "Avusturya'da bizi şanssız bir şekilde eleyen Türkiye'den rövanşı alma imkanımız olacak. Çek Cumhuriyeti, özellikle Pavel Vrba dönemin çok iyi yönetildi. Son maçımızı İspanya ile oynayacak olmamız iyi, çünkü onlar o zaman ikinci turu düşünüyor olacak ve bu bizim şansımıza" ifadelerini kullandı.

Cacic, gruptaki tüm rakiplerine karşı "kazanmak ve sahip oldukları kaliteyi sergilemek" için oynayacaklarını vurgulayarak, bunda başarılı olacakları konusunda kendilerinden emin olduklarını kaydetti.

Hırvatistan, D Grubu'ndaki ilk maçında 12 Haziran'da Türkiye ile karşılaşacak. 17 Haziran'da Çek Cumhuriyeti ile oynayacak Hırvatistan, gruptaki son maçını ise 21 Haziran'da İspanya ile yapacak.
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