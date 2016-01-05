Hırvat Futbolcu Ante Erceg Balıkesirspor'a doğru

Balıkesirspor'un prensip anlaşmasına varıp ismini sır gibi sakladığı Hırvat futolcunun Ante Erceg olduğu öğrenildi. Hırvatistan 1'inci Lig takımlarından RNK Split'te forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın Antalya kampına gelerek yöneticilerle masaya oturacağı, görüşmede pürüz çıkmaması halinde 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Kadrodaki Hırvat oyuncular stoper Glumac ve kaleci Vukovic'in RNK Split'ten takım arkadaşı olan ve bu ikilinin önerdiği Erceg'in orta sahanın yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabildiği belirtildi.



Glumac ve Vukovic'in gerek futbolcu yönüyle, gerekse kişilikleriyle örnek birer profesyonel olduğunu, bu yüzden yabancı tercihini Hırvatistan'dan kullandıklarını söyleyen Profesyonel Şube Sorumlusu Harun Atabay, "Erceg'in de takımımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Geçen sezon Hırvatistan 1'inci Ligi'nde 18 lig, 4 kupa, 6 UEFA Kupası maçında forma giyen Ante Erceg 3 gol, 3 asistle oynadı. Bu sezon kadroya girmekte zorlanan ve sadece 4 maçta görev yapan Erceg, toplamda 114 maçta sahaya çıktı, 19 gol atıp 14 de asist yaptı.

KAMP BAŞLADI

PTT 1'inci Lig'de ikinci yarı öncesi Balıkesirspor'un Antalya kampı hızlı başladı. Lara'da Miracle Otel'de konaklayan kırmızı beyazlılar 60 dakika süren ilk antrenmanda antrenmanda rejenarasyon (yenilenme) çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Uğur Aktaş antrenmanı düz koşu ile tamamlarken, izinli olan Kerim Avcı, Muğdat Çelik, Genero Zeefuik, Tomislav Glumac ve Andrija Vukovic çalışmada yer almadı.

- Balıkesir