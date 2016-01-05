Hırvat Futbolcu Ante Erceg Balıkesirspor'a doğru

Balıkesirspor'un prensip anlaşmasına varıp ismini sır gibi sakladığı Hırvat futolcunun Ante Erceg olduğu öğrenildi. Hırvatistan 1'inci Lig takımlarından RNK Split'te forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın Antalya kampına gelerek yöneticilerle masaya oturacağı, görüşmede pürüz çıkmaması halinde 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Kadrodaki Hırvat oyuncular stoper Glumac ve kaleci Vukovic'in RNK Split'ten takım arkadaşı olan ve bu ikilinin önerdiği Erceg'in orta sahanın yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabildiği belirtildi.
Balıkesirspor'un prensip anlaşmasına varıp ismini sır gibi sakladığı Hırvat futolcunun Ante Erceg olduğu öğrenildi. Hırvatistan 1'inci Lig takımlarından RNK Split'te forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın Antalya kampına gelerek yöneticilerle masaya oturacağı, görüşmede pürüz çıkmaması halinde 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Kadrodaki Hırvat oyuncular stoper Glumac ve kaleci Vukovic'in RNK Split'ten takım arkadaşı olan ve bu ikilinin önerdiği Erceg'in orta sahanın yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabildiği belirtildi.