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Hırvat basını da Fenerbehçe'nin yanında

Hıırvat hakem Ivan Bebek'in 4-1 biten Braga-Fenerbahçe maçındaki kararları kendi ülkesinde de eleştirildi.

Hırvat basını da Fenerbehçe'nin yanında

Hırvat basınında yer alan bir analizde, Ivan Bebek'in sorgulanabilir kararlarla 3 Fenerbahçeli oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç ettiğini, Volkan Şen'in ironik bir şekilde hakemi alkışladıktan sonra ittiğini belirtti.

67. dakikadaki penaltı kararının çok ağır ve haksız olduğu belirtilirken, bu dakikadan sonra Ivan Bebek'in Fenerbahçe için kabus gibi bir yönettiğini, bu dakikadan sonra sarı lacivertlilerin kontrolü kaybettiğinin altı çizildi.

Ayrıca, yapılan analizde Ivan Bebek'in bu maçta verdiği kararların daha sonra da çok tartışılacağı kaydedildi.
 

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