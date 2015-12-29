Hıncal Uluç'tan Lukas Podolski hakkında ağır eleştiri

Hıncal Uluç, Podolski için "Pikniğe gitse insan daha çok koşar" dedi ve sert eleştirilerde bulundu:

Orta sahada Galatasaray bir kişi eksik bir, Selçuk yana ortaya oynamaktan bir işe yaramıyor iki, Rodriguez takımın en acemisi o yana bu yana koşuşturmaya uğraşıyor o kadar elinden gelen o.

Bir sahtekar daha var takımda Podolski. Futbol sahtekarı. Pikniğe gitse insan daha çok koşar, pikniğe ailesiyle pikniğe gitse daha çok uğraşır bir şeyler yapmaya.

"Podolski Umut'un tırnağı olamaz"

Sadece şov için oynuyor Galatasaray ile falan alakası yok. Vurduğunda tribündeki o muhteşem Galatasaraylılar var ya Podolski diye ayağa kalkıyor.

Umut'un tırnağı olmaz, bak tırnağı olmaz Galatasaray'a katkısı açısından, futbolculuğu değil.

O beğenmedikleri Umut var ya, Burak'la katiyen mukayese etmem.

Podolski bir tek maç oynadı Galatasaray'da, Löw tribünde otururken, o maçı çok iyi oynadı onun için sahtekar diyorum.

Tribünde Löw oturursa oynuyor ama bütün statta Galatasaray oturursa umurunda değil. Bir tane vururum bunlara yuttururum, yutmayanlar var Podolski kardeşim yutmayanlar var.

Türk medyasına yutturursun onlar bayılıyorlar Fenerli medya, Galatasaray'da futbol sahtekarlarının oynamasına bayılıyor.

Chedjou'yu göklere çıkarıyorlar, Podolski'yi göklere çıkarıyorlar ki hep bunlar oynasın hep Galatasaray 9 kişi kalsın sahada.