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Hıncal Uluç Arenadaki şok protesto için ağır konuştu

Galatasaray Sivasspor karşılaşmasında Burak Yılmaz'a yönetlik protestoları sert bir dille eleştiren Hıncal Uluç bunu yapanların vatan haini olduğunu söyledi

Hıncal Uluç Arenadaki şok protesto için ağır konuştu

 Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç Süper Ligin 18. haftasında oynanan Galatasaray Medicana Sivasspor karşılamasında golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın ıslıklanmasını A Spor'da yayınlanan 90'a programında sert bir dille eleştirdi. Uluç tribünde yıldız futbolcuyu ıslıklayanlar için "Bunlar Galatasaray haini değil vatan hainidir. Utanmıyor musunuz? " dedi.


BURAK'I YUHALAMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ?

Sen büyük Mustafa adını anıtlaştırmak için bir ömür verdin, bu vatan hainleri seni çalıştırmazlar, seni başarıya ulaştırmazlar. Galatasaray haini de değil, bunlar vatan haini. Türkiye yıllar sonra ilk defa çok özlediği bir uluslararası şampiyonanın finaline katılacak, birkaç ay sonra Fransa'da. O finallerde Türk milli takımında santrafor oynayacakları ben size sayim, Podolski, Gomez, Fernandao, Van Persie… Utanmıyor musunuz ya? Avrupa çapında bir Türk santraforu var Burak, beğenseniz de beğenmeseniz de o oynayacak.

BU BİR VATAN HAİNLİĞİDİR

Adamı bitirmeye uğraşıyorlar ya. Bunun adı vatana ihanet değilse, bunun adı vatan hainliği değilse, anlatsanıza vatan hainliği bu devirde nasıl olur? Yedeği kim Burak'ın? Bir sosyal medya linç grubu var, gazeteler de ondan alıntı yapmaya bayılıyorlar zaten. Açın dünkü Hürriyet'i bakın, 20-25 tane tweet koymuşlar hepsi bu vatan hainlerinin yuhaladığı Galatasaraylı futbolcuların aleyhine. Koydukları en olumlu tweet şu' Sabri bile iyi oynadı'. Allah sizi kahretsin. Dördüncü yıldızın en büyük adamlarından biridir Sabri. Çökmüş takımı ayağa kaldıran, dirilten, coşturan, kaptandır Sabri, nasıl seyrediyorsunuz maçları. İçinizde bir tane haysiyetli varsa beni mahkemeye verir. Sizin nasıl hain olduğunuzu mahkeme kararı ile kanıtlama fırsatını bana verdiği içinde ben ona teşekkür ederim.
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Burak YılmazHıncal Uluç
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