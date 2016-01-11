Hikmet Karaman Sinan Gümüş iddialarına açıklık getirdi

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun üçüncü maçında sahasında Aydınspor 1923'ü 3-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

G.Saray'dan Sinan Gümüş'i istemediklerini ve Kweuke haberlerinin çokça yazıldığını belirten Karaman, "Ben de okuyorum. Sinan Gümüş'ü bize yazmışlar. Mustafa Denizli ile hiç konuşmadık. Uzaktan yakından ilgisi yok. Birileri Türkiye'de yazıyor. Transfer haberlerinin yüzde kaçı doğru. Bu çok düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Transferde mutlaka orta sahaya takviye yapmaları gerektiğini kaydeden Karaman, şöyle devam etti:

"Sezon başı transferler yaptık. Katkısı olmayan oyuncuları tartışabiliriz. Eleştiriyi de kabul edebiliriz. Alacağımız orta saha ne geciktirebilir ne de yavaşlatılabilir. Alacağımız orta saha oyuncusu bir kalp nakli gibi olacak. Altımızdaki takımlar iyi oyuncular alıyor. Alacağımız oyuncu çok yönlü olmalı. Biz yarışta yerimizde sayarsak arkadakiler gelip bizi geçer. Teşhisi yaptık. Orta saha oyuncusu almalı, tedavi uygulamalıyız. İki tane isim üzerinde yoğunlaşmıştık. Gecikmemeliyiz. Lig başlarken oyuncunun burada olması gerekiyor. Türkiye'de transfer son güne kadar sürüyor. Gençlerbirliği maçına kadar bu işi halledersek başarı, uzatırsak başarı olmaz.

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Karaman ayrıca, oyun içerisinde hatalı paslar yaptıklarını ama istedikleri galibiyeti almayı başardıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lig ve kupa programının çok yoğun olduğunu, hafta içi İzmir'e seyahat edeceklerini, ardından ligde Gençlerbirliği ve Fenerbahçe deplasmanına gideceklerini ifade etti.

Kupa maçlarını lig öncesi iyi bir hazırlık olarak gördüklerini vurgulayan Karaman, "Oyun içindeki hatalarımızı gördük. Net pozisyonları gole çevirmemiz lazım. Oyun içerisinde hatalı paslar yaptık ama sonuç olarak iyi bir galibiyet. Deplasmanda Aydınspor 1923 ile oynayacağımız ikinci maç lig temposu açısından iyi olacak" dedi.