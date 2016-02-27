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Hikmet Karaman gelen galibiyetin ardından konuştu!

Spоr Tоtо Süpеr Lig'de sаhаsındа Kаsımpаşа'yı 2-0 yenen Çаykur Rizеspоr'da teknik dirеktör Hikmet Karaman аçıklаmаlаrdа bulundu

Hikmet Karaman gelen galibiyetin ardından konuştu!

 Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İkinci yarı puan açısından iyi görüntü çizmediklerini vurgulayan Karaman,"Kapasitemizi biliyoruz. Nerede yanlışlar, doğrular var... Geçen sezon da, bu sezonun ilk yarısında da düşüşler yaşadık. Bizim gibi diğer takımlar da yaşıyor. Türk futbolunun yarası bu. Sezon bittikten sonra 8-9 oyuncu gidiyor, 8-9 oyuncu geliyor. Teknik direktörler 2-3 kez değişiyor. Bir istikrar, bir oyun düzeni, takım resmini çıkarmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

Her kesimin yaptığı eleştiriyi anlayışla karşıladıklarını ve duygusal bağ ile bunun normal olduğunu kaydeden Karaman, "Bugün yendik, ne kahramanız, yenilseydik ne de kendini kaybeden bir takım asla olmayacaktık. Türk futbolunu tanıyoruz. Her düştüğümüzde ayağa kalkacak kapasitemiz var. Oyuncular bugün iyi mücadele etti. İkinci yarıda 7-8 dakikada Itandje ve Makiadi'nin çıkardığı toplar var. Futbol şansı yanımızdaydı. Antalya'da panik yaparak bu hataya gereksiz bir penaltı ile düşmüştük. Kapasitemizi oynamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ligi bir kenara bırakarak salı günü oynayacakları kupa maçına kilitlendiklerini belirten Karaman, "Bu oyuncular kupayı da sürdürüyor. Fiziksel ve zihinsel anlamda bir yorgunluk var. Başarılı bir şekilde buraya gelerek devam ettirdik. Medipol Başakşehir iyi bir takım. Turun ilk 90 dakikasını oynadık, zor bir doksan dakika daha bizi bekliyor" şeklinde görüşlerini aktardı.

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