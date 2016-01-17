Hikmet Karaman'dan Marko Marin ve Emre Çolak İtirafı

Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının zorlu geçeceğini, transferde geç kaldıklarını belirtti. Orta sahada takımın beyni olabilecek bir futbolcuya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Karaman, "Transferi kamp döneminde çözmeliydik. Bu affedilecek bir şey değil. Camia haklı olarak, 'hocam transfer nerede' diye soruyor. Kim bize bu konuda ne eleştiri yapıyorsa haklı. Sezon sonuna kadar en az dört kişilik ekibi hazırlayıp, takımın ihtiyacı olan oyuncuları belirleyip, sezon sonu futbolcuları aramıza katmamız gerekiyor. Sezon sonu aynı şeyleri bir daha yaşayacağız. Bu transfer olayını kesinlikle düzeltmek zorundayız" diye konuştu.

"Marin ve Emre ile bizzat konuştum"

Karaman, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Marko Marin ve Emre Çolak bizim için çok önemliydi. Marin ve Emre ile bizzat konuştum, geri dönüş olmadığı için konu şimdilik kapandı. Aynı bölge için yurt dışından bir oyuncuya yöneldik." ifadelerini kullandı.