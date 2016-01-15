Hikmet Karaman'dan geç kalan transfere isyan

Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının zorlu geçeceğini, transferde geç kaldıklarını belirtti.

Orta sahada takımın beyni olabilecek bir futbolcuya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Karaman, "Transferi kamp döneminde çözmeliydik. Bu affedilecek bir şey değil. Camia haklı olarak, 'hocam transfer nerede' diye soruyor. Kim bize bu konuda ne eleştiri yapıyorsa haklı. Sezon sonuna kadar en az dört kişilik ekibi hazırlayıp, takımın ihtiyacı olan oyuncuları belirleyip, sezon sonu futbolcuları aramıza katmamız gerekiyor. Sezon sonu aynı şeyleri bir daha yaşayacağız. Bu transfer olayını kesinlikle düzeltmek zorundayız" diye konuştu.

Karaman, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Marko Marin ve Emre Çolak bizim için çok önemliydi. Marin ve Emre ile bizzat konuştum, geri dönüş olmadığı için konu şimdilik kapandı. Aynı bölge için yurt dışından bir oyuncuya yöneldik. Adam gibi, ekonomik anlamda fedakarlık yaparak bu oyuncuyu alacaksak, futbolcu Fenerbahçe maçında Kadıköy'de olmalı" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Pazar günü Gençlerbirliği ile yapacakları maça da değinen Karaman, şunları söyledi:

"Çok kritik bir maça çıkacağız. Çok zor geçecek. Biz de geçen sezon Gençlerbirliği'nin bulunduğu pozisyondaydık. Bu nedenle rakibimiz ikinci yarıya iyi bir giriş yapmak isteyecektir. Bu tür maçlar çok zor. Taraftarımızın 90 dakika sonuna kadar destek vermesini istiyorum. Taraftarımızı bu maçta yanımızda görmek istiyoruz. Gençlerbirliği müsabakası, taraftarın maçı. Bu maçı kazanıp 27 puana çıkarsak çok farklı yerlere gideriz. Tam tersi kaybettik mi, aşağılarda yer alırız."

Çalışmalar sürüyor

Yeşil-mavili ekip Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular koşunun ardından istasyon çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

İdmana izinli olan Koray Altınay katılmadı.