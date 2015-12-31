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Hikmet Karaman 3 Futbolcunun Peşinde

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman ligin ikinci yarısında takımı güçlendirmek için 3 transfer istiyor

Hikmet Karaman 3 Futbolcunun Peşinde

 – ÇAYKUR Rizespor, Trabzonsporlu Marko Marin'le bordo mavili takımdan ayrılan Carl Medjani ile Bursaspor'un eski futbolcularından Pablo Batalla'yı transfer için harekete geçti.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Çaykur Rizespor'un transfer listesinde yer alan oyuncular belli oldu. Yeşil mavililer, Trabzonsporlu Marco Marin için transfer teklifinde bulundu. Çaykur Rizespor transfer komitesiyle Trabzonsporlu yetkililer arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Yeşxil mavili takımın bu arada Trabzonspor'la sözleşmesini fesh ederek ayrılan Carl Medjani'ye de teklif götürdüğü, cevap beklediği öğrenildi.

BATALLA İLE TEMASA GEÇİLDİ

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın Bursaspor'da görev yaptığı dönemde gözde oyuncusu olan Pablo Batalla ile temasa geçen Çaykur Rizespor, bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor. Futbol hayatını Çin'de sürdüren Batalla için menajeri ile görüşme gerçekleştiren transfer komitesi, oyuncunun kararını bekliyor.

KARAMAN: "TRANSFERLERİ BİRAN ÖNCE BİTİRMELİYİZ"

Hikmet Karaman, Trabzonsporlu Marco Marin'i istediklerini belirtirken 2 yönetimin karşılıklı görüştüklerini açıkladı. Takımından bazı oyuncuların ayrılabileceğini ifade eden Hikmet Karaman, "Şans bulamayan oyuncular var. Bu arkadaşlarımız kendilerini biliyor. Ancak kendileri gitme arzusunda olacak. Ben kimseye git demem" dedi.

Hikmet Karaman, Başkan Metin Kalkavan'la bir araya geleceklerini, transferlerin biran önce sonuçlanması için çalışmaları hızlandıracaklarını da sözlerine ekledi. - Rize
Çaykur Rizespor 3 Oyuncu İçin Temasta
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