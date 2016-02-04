Herksin aklını kurcalayan soru Çin'in yıldız avı amacı ne?

Ara transfer döneminde Atletico Madrid'in Kolombiyalı golcüsü Jackson Martinez, Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Ramires, Roma'nın Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Gervinho, Inter'in orta saha oyuncusu Fredy Guarin, Trabzonspor'un Kamerunlu futbolcusu Stephane Mbia ve son olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirilen Beşiktaş'tan Ersan Adem Gülüm gibi önemli isimlerin Çin kulüplerine transfer olması, futbol kamuoyunun dikkatini çekti.



Çin takımlarının, yüksek miktarda bonservis bedelleri ödeyerek kadrolarına kattığı bu oyuncular, kulüplerin transferler için kullandığı bütçenin kaynağını akıllara getirdi.



Son yıllarda Çin'deki takımların taraftar sayısının ve yayın gelirlerinin artması, kulüpleri yatırımcıların satın alması ve altyapıya verilen önem gibi etkenler, ülkedeki futbol kulüplerinin zenginleşmesinde önemli rol oynadı.







Taraftar sayısı her geçen gün artıyor



Dünyanın ABD'nin ardından en büyük ikinci ekonomisi olarak gösterilen Çin'de taraftarların maçlara ilgisi her geçen gün artarken, geçen yıl ortalama 22 bin biletli seyirci maçları tribünden takip etti.

Böylece, Avrupa futbolunun İtalya ve Fransa gibi önemli liglerindeki ortalama seyirci sayısı, neredeyse şimdiden yakalandı.



Ülke basını, mart ayında başlayacak liglerde bu sezon ortalama 25 bin biletli seyircinin yer almasının beklendiğini belirtiyor. Bu sayının hızla artarak 2018 yılında Premier Lig ve Bundesliga'nın ardından dünyanın en yüksek seyirci ortalamasına sahip üçüncü ligi haline gelmesi bekleniyor.







Yayın gelirinde rekor artış



Çin futbolunda taraftar sayısında son yıllarda yaşanan büyük artış, yayın gelirlerine de yansıdı.

Yerel kanallar, 2015'de Çin'deki maçların yayın hakları için yalnızca 9 milyon dolar ödedi. Geçen yıl ekim ayında yapılan yeni sözleşmeyle ise önümüzdeki 5 sezon için 1,25 milyar dolarlık anlaşma imzalandı ve kulüplerin sezonluk yayın gelirleri 250 milyon dolara yükseldi.







Çin, futbolun "süper gücü" olmak istiyor



ABD futboluna son yıllarda yapılan yatırımların ardından David Beckham, Frank Lampard, Thierry Henry, Steven Gerrard, Kaka, David Villa ve Andrea Pirlo gibi yıldız oyuncuların gelmesi ve ülkede futbola ilginin artması, Çinli yatırımcıların da iştahını kabarttı.



ABD ile Çin arasındaki ekonomik rekabet, böylece yeşil sahalara da yansıdı. Avrupa'ya alternatif en iyi futbol ligi olmayı hedefleyen Çinli yatırımcılar, bu nedenle yıldız futbolcuları astronomik maaşlarla cezbederek ülke takımlarının kadrosuna kattı.



Liglerde yer alan futbolcuların kalitesinin artmasıyla ülkedeki futbol seviyesinin gelişmesi ve taraftar sayısının daha da artması hedefleniyor.







Tanınmış teknik direktörler çalışıyor



Çin kulüpleri, takımlarındaki kalite seviyesini artırmak amacıyla ilk olarak dünyaca ünlü teknik adamlarla çalışmaya başladı.

Brezilyalı teknik direktör Felipe Scolari, Guangzhou Evergrande'nin, İsveçli çalıştırıcı Sven Goran Eriksson Shanghai SIPG'nin, Serie A'da şampiyonluklar yaşayan İtalyan teknik adam Alberto Zaccheroni ise Beijing Guoan'ın başında bulunuyor.







Ülkenin yükselen değeri Guangzhou Evergrande

Ülkenin son yıllardaki en başarılı takımı Guangzhou Evergrande, yatırımcılar tarafından satın alınmasının ardından birçok yıldız oyuncuyu renklerine bağladı.

Ara transfer döneminin rekor ücreti 42 milyon avro bonservis bedeliyle Jackson Martinez'i kadrosuna katan Çin temsilcisinde Robinho, Paulinho ve Ricardo Goulart gibi önemli futbolcuların yanı sıra Çin Milli Takımı'nda forma giyen birçok oyuncu da yer alıyor.



Beş lig ve iki Asya Şampiyonlar Ligi kupası kazanan ortalama 45 bin taraftar sayısına sahip kulüp, bu kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.



Ülkede şampiyonluk mücadelesi veren Shanghai SIPG ise geçen yılı ikinci sırada tamamlasa da transfere harcadığı yüksek bedellerle adından söz ettirdi. Çin ekibi, Ganalı golcü Asamoah Gyan ve Brezilyalı santrfor Elkeson ikilisi için yaklaşık 50 milyon dolarlık bir bütçeyi kasasından çıkardı. Çin basınında kulübün Robin van Persie veya Wayne Rooney'i de transfer etmek istediği iddia ediliyor.



Ülkenin bir diğer iddialı takımı Shanghai Shenhua ise ara transfer döneminde Inter'den Fredy Guarin'i kadrosuna katarken, sezon başında ise Beşiktaş'tan 13 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Demba Ba ve Avustralyalı milli oyuncu Tim Cahill'i renklerine bağlamıştı.