Herkesin Peşinden koştuğu Dembele'yi Dortmund Kaptı!

Barcelona, Bayern Munih ve Liverpool'un peşinde olduğu 18 yaşındaki Fransızı kapan takım ise Borussia Dortmund oldu. Fransa'da ''sezonun en iyi çıkışını yapan'' oyuncu seçilen Ousmane Dembele, Alman ekibinden yapılan açıklamaya göre 2021 yılına kadar Dortmund'a imzayı attı.

Henry'nin rekorunu kırdı

25 maçta forma giydiği Ligue 1'de 12 gol, 5 asist yapan Dembele, 10 gol barajını geçen en genç isim olarak Thierry Henry'nin rekorunu tarihe gömdü.

Transferin maliyeti hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, Kicker transferin 15 milyon euro'ya sonuçlandığını öne sürdü. Ancak Rennes'in Dembele için 35 milyon euro'dan düşük bir bedeli kabul etmeyeceği uzun süredir Fransız basınında yer alıyordu.