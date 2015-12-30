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Henk ten Cate'in Galatasaray itirafı gündeme bomba gibi düştü

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Galatasaray Mustafa Denizli ismi ile iletişime geçmeden önce Henk ten Cate'e teklif götürdüğü ortaya çıktı

Henk ten Cate'in Galatasaray itirafı gündeme bomba gibi düştü
 Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Galatasaray Mustafa Denizli ismi ile iletişime geçmeden önce  Henk ten Cate'e teklif götürdüğü ortaya çıktı

Hollandalı teknik adam Henk ten Cate ilginç bir iddia ortaya attı. Ajax'ın eski teknik direktörü olan 61 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın kendisiyle anlaştığını ancak sonra vazgeçtiğini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu'nun ardından gelecek ismin kendisi olduğunu belirten Ten Cate, "Galatasaray ile 2.5 yıllık bir kontrat üzerinde sözlü olarak anlaşmıştık ve ben takımın yeni teknik direktörü olacaktım. Ancak ondan sonra neden işler ilerlemedi, hâlâ anlamış değilim" dedi.

Bir dönem Chelsea ve Barcelona'da yardımcı hocalıklar da yapan Henk ten Kate son olarak ülkesinde Sparta Roterdam'ı çalıştırmıştı.

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GalatasarayMustafa DenizliHenk Ten Cate
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