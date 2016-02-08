Hazırlık maçında Milli Takım'ın ilk rakibi belli oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yer alan Ernst-Happel Stadyumu'nda 29 Mart Salı günü oynanacak Avusturya-Türkiye karşılaşması TSİ 21.30'da başlayacak.

Ernst-Happel Stadyumu, A Milli Takım'ın EURO 2008 Finalleri'nde Hırvatistan'ı çeyrek finalde penaltı atışları sonrası mağlup edip, yarı finale yükseldiği tarihi maçın oynandığı stadyum olma özelliğini taşıyor.

AVUSTURYA İLE 16. KARŞILAŞMA

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 29 Mart'ta hazırlık maçında karşılaşacağı Avusturya ile bugüne kadar 5'i özel, 10'u resmi olmak üzere toplam 15 müsabaka oynadı. Bu karşılaşmaların, 6'sını Ay-yıldızlılar kazanırken, 1 maç berabere, 8 müsabaka da Avusturya lehine sonuçlandı. A Milli Takım, bu maçlarda 20 gol kaydederken, ağlarında ise 17 gol gördü.

Türkiye ile Avusturya son olarak 15 Ağustos 2012'de Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst-Happel Stadyumu'nda hazırlık maçında karşılaşmış ve ev sahibi ekip maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan A Milli Takım, Avusturya ile 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off'larında da karşılaşmış, ilk maçı deplasmanda 1-0, rövanşı ise kendi sahasında 5-0 kazanarak tarihinde ikinci kez Dünya Kupası Finalleri'ne yükselmeye hak kazanmıştı.