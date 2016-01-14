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Hayatına kasteden efsane isimden mesaj var

Karısı ile yaşadığı problemler nedeniyle canına kasteden efsane eldiven hastaneden çıktı ve sevenlerine mesaj yolladı

Hayatına kasteden efsane isimden mesaj var

 Galatasaray ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski kalecisi Faryd Mondragon, "metabolik dengesizlik" teşhisiyle götürüldüğü hastaneden taburcu edildi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Sosyal medyadaki Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, ailesiyle evinde çekilen bir fotoğrafa yer veren 44 yaşındaki Mondragon, "Dünyanın dört bir yanından gönderdiğiniz destek mesajları için teşekkür ederim. Evimde, ailemin de desteğiyle hastalığımı atlatmaya çalışacağım. Hastane personeline bana göstermiş oldukları sevgiden dolayı minnettarım" ifadelerini kullandı.

DEPRESYONA GİRDİ, İNTİHARA KALKIŞTI

Mondragon'un ailevi sebeplerden dolayı depresyonda olduğunu savunan Kolombiya basını, 2014 FIFA Dünya Kupası'nın ardından aktif kariyerini noktalayan oyuncunun, kullandığı ilaçlardan aşırı dozda alarak intihara kalkıştığını iddia etmişti. Haberlerde, hastanede bulunan savcılık yetkilisinin, Mondragon'un intihar girişiminde bulunduğu iddiasını soruşturduğu paylaşılmıştı. Mondragon'un aşırı dozda ilaç aldığının yapılan farklı testlerde de ortaya çıktığı öne sürülmüştü.

6 YIL GALATASARAY'DA OYNADI

Güney Amerika ve Avrupa'da 12 kulüpte forma giyen Mondragon, 2001-2007 yıllarında da Galatasaray'da oynamıştı.
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