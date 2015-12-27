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Hava Kirliliği maçın durmasına neden oldu

Dün akşam oynanan Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşmasında Super Ligde daha önce görülmemiş bir olay meydana geldi, hakem futbolcuların nefes almakta zorlandığını görünce maça su molası verdi

Hava Kirliliği maçın durmasına neden oldu
 Dün akşam oynanan Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşmasında Super Ligde daha önce görülmemiş bir olay meydana geldi, hakem futbolcuların nefes almakta zorlandığını görünce maça su molası verdi
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşmanın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı.

HAVA KİRLİLİĞİ NEDENİYLE SU MOLASI

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin 64. dakikasında futbolcuların İstanbul'daki hava kirliliğinden oldukça etkilendikleri ve nefes almakta zorlandıkları gözlendi. Bu dakikada Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın sakatlık geçirmesini de fırsat bilen hakem Özgür Yankaya, nefes almakta güçlük çeken futbolcular için karşılaşmaya yaklaşık 2 dakika ara verdi ve oyuncularla birlikte su desteği aldı.
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TrabzonsporKasımpaşaHakem
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