Hatalı kararlar Özgür Yankaya'yı Amatör lig'e düşürdü

Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya, Merkez Hakem Kurulu'nun onayı ile İl Hakem Komitesi tarafından Süper Amatör Ligi'nin 10'uncu haftasındaki Uzunköprüspor-18 Kasımspor maçına atandı. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Barış Düşova ile Sabri Kalem yaptı.

Yankaya, ligin 17'nci haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı yönetmiş ve tartışmalı pozisyonlar nedeniyle eleştirilmişti. Yankaya ve yardımcıları, maç öncesi Uzunköprü Belediyesi Ergene Şehir Stadı'na çıkarak ısınma hareketlerini gerçekleştirdi.

AMATÖR KÜMEDE ÇAMUR ÇİLESİ!

Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya’nın yönettiği Uzunköprüspor-18 Kasımspor maçı öncesi maçın gerçekleşeceği statta çamur ve su çilesi yaşandı. Uzunköprü Belediyesi Ergene Şehir Stadı’nda oynanacak maç öncesi saha yağmur sularından arındırılmaya çalışıldı. Stat görevlileri tarafından su tahliye motorları ve çekpaslarla suları saha içerisinden tahliye edilmeye çalışıldı. Hakem Yankaya’da maç öncesi son kontrollerini yaparak, bazı bölümlerin tekrar tahliye edilmesiyle birlikte maçı oynatma kararı verdi.

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi müziği olarak bilenen marşın takımlar sahaya çıkarılırken hoparlörden çalınması, bazı taraftarlar tarafından 'hayaller şampiyonlar ligi, hayatlar çamur deryası' olarak adlandırıldı.

DERBİNİN GALİBİ UZUNKÖPRÜSPOR OLDU

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi tarafından açıklanan maç programı ve hakem listesine göre Yankaya, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde bugün oynanan ve 'Uzunköprü derbisi' olarak anılan Süper Amatör Lig 10. haftasındaki Uzunköprüspor-18 Kasımspor maçında görev yaptı. Yankaya’nın zorlu 90 dakika boyunca 3 kez sarı kartını kullandığı maçı Uzunköprüspor, 18 Kasımspor karşısında bulduğu 3 golle 3 puanı alan taraf oldu.