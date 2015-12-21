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Hasan Şaş'tan Flaş Mustafa Denizli İddiası

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve NTV Spor yorumcusu Hasan Şaş Galatasaray ve Mustafa Denizli hakkında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu

Hasan Şaş'tan Flaş Mustafa Denizli İddiası
 Galatasaray'ın eski futbolcusu ve NTV Spor yorumcusu Hasan Şaş Galatasaray ve Mustafa Denizli hakkında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu

NTV Spor yorumcusu Hasan Şaş, 90+ programında Galatasaray'ın devre arasındaki transfer operasyonu ile ilgili önerilerde bulundu ve sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışına tutunacağını iddia etti.

"Yoksa Mustafa hoca görevi bırakır"

Denizli'nin Galatasaray'dan bir transfer garantisi aldığını söyleyen Şaş, "Mustafa hoca devre arası 2 transfer garantisi olmadan, kadro sirkülasyonu sözü olmadan gelir mi? Yoksa Mustafa hoca görevi bırakır. Devre arasında kaliteli oyuncu bulmak çok zor. Mutlaka Mustafa hoca bunun garantisini almıştır. Bir sirkülasyon olacaktır kadroda" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın çehresi değişecektir"

Sarı-kırmızılıların 3 transfere ihtiyacı olduğunu belirten yorumcu, "Bugün oynamayan 2 oyuncu kim? Selçuk ve Burak. İyi bir Hamit, Carole ve Denayer de oynamıyor. 3 tane daha transfer gelince, zaten bazı oyuncular gidecek. Galatasaray'ın çehresi değişecektir. Bir bek, bir santrafor, bir ön libero ile çehre değişir" diye konuştu.

"Oyun olarak Galatasaray'ın işi kolay değil"

Galatasaray'ın oyun olarak çok üst düzey bir seviyeye gelemeyeceğini kaydeden eski antrenör,"Oyun olarak Galatasaray'ın işi kolay değil. Çok üst oyunlar olmasa bile, şampiyonluk yarışından kopmayacak bir Galatasaray görebiliriz. Her tarafta ısıran bir Galatasaray hemen olmaz" dedi.

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